Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський поговорив із прем’єром Канади про те, як зламати плани РФ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 16 вересня 2022, 00:12
ТРЮДО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо оборонну допомогу, ситуацію на полі бою та відновлення критичної інфраструктури перед зимовим періодом.

Джерело: Зеленський у Twitter та у вечірньому зверненні

Дослівно: "Провів розмову з Джастіном Трюдо. Говорили про ситуацію на фронті та важливість посилення безпекової підтримки України. Про план повоєнної відбудови й допомогу партнерів. Про ситуацію на ЗАЕС – маємо зупинити ядерний тероризм РФ. Подякував за вагому допомогу Канади, зокрема в енергетиці".

Деталі: У своєму щоденному відеозверненні Зеленський повідомив, що обговорив із Трюдо "різні безпекові питання, зокрема російські ракетні удари, оборонну допомогу, тренування наших військових, перспективи розвитку ситуації на полі бою, відновлення критичної інфраструктури перед зимовим періодом".

Президент подякував прем’єру Канади за вже надану Україні підтримку, зокрема за кошти на закупівлю газу, "і за розуміння тих кроків, які ми маємо зробити, щоб зламати терористичні плани Росії".

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ЗеленськийКанада
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

фото, відео (оновлено)У Луганську вибухом ліквідовано "генпрокурора" – росЗМІ

фотоВ окупованому Херсоні пролунали вибухи: росЗМІ повідомляють про удар по "адміністрації"

фотоЛідер Китаю пропустив вечерю з Путіним та Ердоганом на спільному саміті – ЗМІ

фото"Начальника міліції" Балаклії взято під варту, загрожує до 15 років в'язниці – ОГП

НАБУ розшукує Деркача, якого завербували росіяни

Німеччина націоналізує активи "Роснефти"

Усі новини...

Підтримайте "Українську правду" на платформі Patreon

Зеленський
Зеленський прокоментував масове поховання в Ізюмі: Хочемо, щоб світ знав
Зеленський: Ми не будемо змушувати людей повертатися з ЄС, але віримо у це
Україна веде переговори з 5 державами про системи ППО – Зеленський
Останні новини
13:36
відеоУ морі знайшли дірявий пліт з речами моряків із затонулого крейсера "Москва"
13:20
фото, відео (оновлено)У Луганську вибухом ліквідовано "генпрокурора" – росЗМІ
13:15
Кількість загиблих в Ізюмі може значно перевищувати Бучанську трагедію – омбудсмен
13:14
Росіянам у тилу "оброблюють мізки", щоб повернути на передову – ОК "Південь"
13:12
По Кривому Рогу – новий ракетний удар
12:57
Швейцарія зупинила спрощену видачу віз для росіян
12:54
Ціни на нафту дещо зростають після різкого падіння, викликаного зміцненням долара
12:52
РФ перестала бути учасницею Європейської конвенції про права людини
12:51
На деокупованій Харківщині знайшли вже 10 російських катівень
12:45
В Естонії позбавили постійного дозволу на проживання росіянина, який ображав українок на пляжі
Усі новини...