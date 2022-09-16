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Зеленський поговорив із прем’єром Канади про те, як зламати плани РФ

Катерина ТищенкоП'ятниця, 16 вересня 2022, 00:12
Зеленський поговорив із прем’єром Канади про те, як зламати плани РФ
ТРЮДО І ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський обговорив із премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо оборонну допомогу, ситуацію на полі бою та відновлення критичної інфраструктури перед зимовим періодом.

Джерело: Зеленський у Twitter та у вечірньому зверненні

Дослівно: "Провів розмову з Джастіном Трюдо. Говорили про ситуацію на фронті та важливість посилення безпекової підтримки України. Про план повоєнної відбудови й допомогу партнерів. Про ситуацію на ЗАЕС – маємо зупинити ядерний тероризм РФ. Подякував за вагому допомогу Канади, зокрема в енергетиці".

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Деталі: У своєму щоденному відеозверненні Зеленський повідомив, що обговорив із Трюдо "різні безпекові питання, зокрема російські ракетні удари, оборонну допомогу, тренування наших військових, перспективи розвитку ситуації на полі бою, відновлення критичної інфраструктури перед зимовим періодом".

Президент подякував прем’єру Канади за вже надану Україні підтримку, зокрема за кошти на закупівлю газу, "і за розуміння тих кроків, які ми маємо зробити, щоб зламати терористичні плани Росії".

Теми: ЗеленськийКанада
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