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Зеленский поговорил с премьером Канады о том, как сломать планы РФ

Катерина ТищенкоПятница, 16 сентября 2022, 00:12
ТРЮДО И ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО: ОП

Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо оборонную помощь, ситуацию на поле боя и возобновление критической инфраструктуры перед зимним периодом.

Источник: Зеленский в Twitter и в вечернем обращении

Дословно: "Провел разговор с Джастином Трюдо. Говорили о ситуации на фронте и важности усиления безопасности поддержки Украины. О плане послевоенного восстановления и помощи партнеров. О ситуации на ЗАЭС – должны остановить ядерный терроризм РФ. Поблагодарил за весомую помощь Канады, в частности в энергетике".

Детали: В своем ежедневном видеообращении Зеленский сообщил, что обсудил с Трюдо "различные вопросы безопасности, в том числе российские ракетные удары, оборонную помощь, тренировки наших военных, перспективы развития ситуации на поле боя, возобновление критической инфраструктуры перед зимним периодом".

Президент поблагодарил премьера Канады за уже оказанную Украине поддержку, в частности, за средства на закупку газа, "и за понимание тех шагов, которые мы должны сделать, чтобы сломать террористические планы России".

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Темы: ЗеленскийКанада
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