Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на $600 млн

Президент Штатів Джо Байден підписав розпорядження про надання Україні близько 600 мільйонів доларів військової допомоги.

Джерело: Білий дім

Дослівно розпорядження, підписане Байденом: "Делегую держсекретареві США повноваження здійснити виділення до 600 мільйонів доларів на оборонні засоби і послуги Міністерства оборони (США – ред.), військову підготовку і навчання для надання допомоги Україні".

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Нагадаємо: До нового пакета допомоги увійдуть додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS) та чотири 105-мм гаубиці, а також 36 000 снарядів для них.