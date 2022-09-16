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Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $600 млн

Ольга ГлущенкоПятница, 16 сентября 2022, 03:44
Джо Байден, фото Getty Images

Президент Штатов Джо Байден подписал распоряжение о предоставлении Украине около 600 миллионов долларов военной помощи.

Источник: Белый дом

Дословно распоряжение, подписанное Байденом: "Делегирую госсекретарю США полномочия осуществить выделение до 600 миллионов долларов на оборонные средства и услуги Министерства обороны (США – ред.), военную подготовку и обучение для оказания помощи Украине".

Напомним: В новый пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и четыре 105-мм гаубицы, а также 36 000 снарядов для них.

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Темы: СШАоружиеУкраинавойна
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