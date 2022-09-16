Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на $600 млн

Президент Штатов Джо Байден подписал распоряжение о предоставлении Украине около 600 миллионов долларов военной помощи.

Источник: Белый дом

Дословно распоряжение, подписанное Байденом: "Делегирую госсекретарю США полномочия осуществить выделение до 600 миллионов долларов на оборонные средства и услуги Министерства обороны (США – ред.), военную подготовку и обучение для оказания помощи Украине".

Напомним: В новый пакет помощи войдут дополнительные боеприпасы для артиллерийских ракетных систем (HIMARS) и четыре 105-мм гаубицы, а также 36 000 снарядов для них.