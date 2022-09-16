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Повітряні сили "приземлили" ще один ворожий "Алігатор"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 16 вересня 2022, 08:58
Повітряні сили приземлили ще один ворожий Алігатор
ілюстративне фото

У четвер зенітники Повітряних сил знищили дві ворожі цілі, серед яких – російський гелікоптер Ка-52.

Джерело: речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 16 вересня

Пряма мова: "Вчора знищено ще один БПЛА противника, а також ввечері ще один вертоліт Ка-52 окупантів. Це сталось на Донеччині. Зенітні ракетні підрозділи знищили ще один гвинтокрил".

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Деталі: Ігнат визнав що наразі увага суспільства прикута до ракетного тероризму росіян. РФ, яка зламала зуби на українській армії, тероризує мирне населення. На жаль, не всі ракети може збивати наша ППО.

Перед цим , коли була атака на енергетичну систему, було знищено 9 з 12 ракет. Але ті ракети, які зараз використовує противник: "Іскандер", а також "Кинджал" та інші, не вдається так ефективно збивати.

Тому так важливим залишається питання отримання сучасного ефективного озброєння від міжнародних партнерів.

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Теми: війна
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