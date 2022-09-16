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Воздушные силы "приземлили" еще один вражеский "Аллигатор"

Валентина РоманенкоПятница, 16 сентября 2022, 08:58
Воздушные силы приземлили еще один вражеский Аллигатор
иллюстративное фото

В четверг зенитчики Воздушных сил уничтожили две вражеские цели, среди которых – российский вертолет Ка-52.

Источник: спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 16 сентября

Прямая речь: "Вчера уничтожен еще один БПЛА противника, а также вечером еще один вертолет Ка-52 оккупантов. Это произошло на Донетчине. Зенитные ракетные подразделения уничтожили еще один вертолет".

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Детали: Игнат признал, что сейчас внимание общества приковано к ракетному терроризму россиян. РФ, сломавшая зубы на украинской армии, терроризирует мирное население. К сожалению, не все ракеты может сбивать наша ПВО.

Перед этим, когда была атака на энергетическую систему, было уничтожено 9 из 12 ракет. Но те ракеты, которые сейчас использует противник: "Искандер", "Кинжал" и другие, не удается так эффективно сбивать.

Поэтому столь важным остается вопрос получения современного эффективного вооружения от международных партнеров.

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Темы: война
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