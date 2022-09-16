Вночі окупанти вдарили не лише по Харкову, а й по Золочеву – Синєгубов

Внаслідок нічних ударів по Харкову чотири людини отримали ушкодження, серед них двоє дітей, також росіяни цілили ракетами по закладу освіти в Золочеві – влучили в асфальт, попередньо – без жертв.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по Харкову та смт Золочів Богодухівського району.

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У Слобідському районі Харкова ракета влучила в землю поряд з 2-поверховим житловим будинком. Частково пошкоджений будинок, зруйновано 5 гаражів, згоріло авто. Легкі ушкодження отримали 4 людей, в тому числі 2 дітей 5 та 17 років.

У Київському районі ракета влучила в одноповерхову нежитлову будівлю. На щастя, без втрат.

В смт Золочів близько 3:30 ночі 2 ракети окупантів влучили в асфальт неподалік закладу освіти. В будівлі вибито вікна. Попередньо – без втрат".

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Деталі: Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював нещодавно звільнені населені пункти Харківщини в Харківському, Куп'янському та Ізюмському районах. Зруйновані житлові будинки та постраждалі.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в Куп'янському районі 10 людей зазнали поранення, в тому числі 2 дітей 12 та 13 років. Ще 1 поранена жінка в Ізюмському районі, та 1 – в Харківському.

Пряма мова: "Наші військові продовжують завдавати вогневого ураження ворогу на лінії зіткнення. Ворог зазнає відчутних втрат в живій силі, техніці та боєприпасах".