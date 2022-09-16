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Ночью оккупанты ударили не только по Харькову, но и по Золочеву – Синегубов

Елена РощинаПятница, 16 сентября 2022, 09:03

В результате ночных ударов по Харькову четыре человека получили повреждения, среди них двое детей, также россияне целили ракетами по учебному заведению в Золочеве – попали в асфальт, предварительно – без жертв.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "Этой ночью враг нанес ракетные удары по Харькову и пгт Золочев Богодуховского района.

В Слободском районе Харькова ракета попала в землю рядом с 2-этажным жилым домом. Частично поврежден дом, разрушены 5 гаражей, сгорело авто. Легкие повреждения получили 4 человека, в том числе 2 детей 5 и 17 лет.

В Киевском районе ракета попала в одноэтажное нежилое здание. К счастью, без потерь.

В пгт Золочев около 3:30 ночи 2 ракеты оккупанты попали в асфальт недалеко от учебного заведения. В здании выбиты окна. Предварительно – без потерь".

Детали: За прошедшие сутки враг массированно обстреливал недавно освобожденные населенные пункты Харьковщины в Харьковском, Купянском и Изюмском районах. Разрушены жилые дома, есть пострадавшие.

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По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток в Купянском районе 10 человек получили ранения, в том числе двое детей 12 и 13 лет. Еще одна женщина ранена в Изюмском районе, и одна – в Харьковском.

Прямая речь: "Наши военные продолжают наносить огневое поражение врагу на линии столкновения. Враг несет ощутимые потери в живой силе, технике и боеприпасах".

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Темы: ХарьковХарьковская областьвойна
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