Сумщина: ніч була тихою, а вранці прилетіло 4 міни з боку РФ
П'ятниця, 16 вересня 2022, 09:20
Російські військові вранці 16 вересня вдарили з мінометів по території Краснопільської громади Сумської області.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький
Пряма мова: "Ніч була тихою, але о 6 ранку по території Краснопільської громади прилетіло 4 міни зі сторони Росії. Без жертв та руйнувань".
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Деталі: Попередньої доби було зафіксовано обстріли Великописарівської, Білопільської, Краснопільської, Шалигінської та Середино-Будської громад. За попередньою інформацією, пошкоджено електричну підстанцію, в місті Середина-Буда зникало світло.