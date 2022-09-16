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Сумщина: ніч була тихою, а вранці прилетіло 4 міни з боку РФ

Олена РощінаП'ятниця, 16 вересня 2022, 09:20

Російські військові вранці 16 вересня вдарили з мінометів по території Краснопільської громади Сумської області.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Ніч була тихою, але о 6 ранку по території Краснопільської громади прилетіло 4 міни зі сторони Росії. Без жертв та руйнувань".

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Деталі: Попередньої доби було зафіксовано обстріли Великописарівської, Білопільської, Краснопільської, Шалигінської та Середино-Будської громад. За попередньою інформацією, пошкоджено електричну підстанцію, в місті Середина-Буда зникало світло.

Теми: Сумська областьвійна
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