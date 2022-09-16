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Сумщина: ночь была тихой, а утром прилетело 4 мины со стороны РФ

Елена РощинаПятница, 16 сентября 2022, 09:20

Российские военные утром 16 сентября ударили из минометов по территории Краснопольской общины Сумской области.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Ночь была тихой, но в 6 утра по территории Краснопольской общины прилетело 4 мины со стороны России. Без жертв и разрушений".

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Детали: За предыдущие сутки были зафиксированы обстрелы Великописаревской, Белопольской, Краснопольской, Шалыгинской и Середино-Будской общин. По предварительной информации, повреждена электрическая подстанция, в городе Середина-Буда пропадал свет.

Темы: Сумская областьвойна
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