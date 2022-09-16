Втрати Росії у війні перевищили 54 тисячі вояків, в армії РФ одним засобом ППО менше
П'ятниця, 16 вересня 2022, 09:40
Російська Федерація у війні проти України, яку вона називає "спеціальною військовою операцією", втратила вже більше 54 тисяч військовослужбовців, за підрахунком України.
Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.09 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 54050 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2199 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4690 (+8) од,
- артилерійських систем – 1302 (+7) од,
- РСЗВ – 312 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 168 (+1) од,
- літаків – 250 (+0) од,
- гелікоптерів – 216 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908 (+0),
- крилаті ракети ‒ 233 (+0),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) од,
- спеціальна техніка ‒ 121 (+1).
Дані уточнюються.
Цьому передувало: Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що 15 вересня було знищено один БПЛА противника, а ввечері в Донецькій області – ще один вертоліт Ка-52 окупантів.
А речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у четвер ввечері повідомив, що сили ППО збили над областю крилату ракету типу "Калібр".
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