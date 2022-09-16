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Втрати Росії у війні перевищили 54 тисячі вояків, в армії РФ одним засобом ППО менше

Олена РощінаП'ятниця, 16 вересня 2022, 09:40

Російська Федерація у війні проти України, яку вона називає "спеціальною військовою операцією", втратила вже більше 54 тисяч військовослужбовців, за підрахунком України. 

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 54050 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2199 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4690 (+8) од,
  • артилерійських систем – 1302 (+7) од,
  • РСЗВ  – 312 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 168 (+1) од,
  • літаків – 250 (+0) од,
  • гелікоптерів – 216 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 908 (+0),
  • крилаті ракети ‒ 233 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3550 (+28) од,
  • спеціальна техніка ‒ 121 (+1).

Дані уточнюються.

 

Цьому передувало: Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що 15 вересня було знищено один БПЛА противника, а ввечері в Донецькій області – ще один вертоліт Ка-52 окупантів.

А речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у четвер ввечері повідомив, що сили ППО збили над областю крилату ракету типу "Калібр".

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Теми: війнаРосіяГенштаб
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