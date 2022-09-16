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Потери России в войне превысили 54 тысячи воинов, у армии РФ одним средством ПВО меньше

Елена РощинаПятница, 16 сентября 2022, 09:40

Российская Федерация в войне против Украины, которую она называет "специальной военной операцией", потеряла уже более 54 тысяч военнослужащих, по подсчету Украины.

Источник: Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Детали: Наибольшие потери противник понес на Бахмутском и Донецком направлениях.

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Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 54 050 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2199 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4690 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 1302 (+7) ед,
  • РСЗО – 312 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 168 (+1) ед,
  • самолетов – 250 (+0) ед,
  • вертолетов – 216 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+0),
  • крылатые ракеты ‒ 233 (+0),
  • корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3550 (+28) ед,
  • специальная техника – 121 (+1).

Данные уточняются.

 

Этому предшествовало: Пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что 15 сентября был уничтожен один БПЛА противника, а вечером в Донецкой области – еще один вертолет Ка-52 оккупантов.

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А пресс-секретарь Одесской военной администрации Сергей Братчук в четверг вечером сообщил, что силы ПВО сбили над областью крылатую ракету типа "Калибр".

Темы: войнаРосcияГенштаб
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