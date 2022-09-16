Окупанти залишають людей Луганщини у вакуумі: інтернету нема, втрати є – Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявляє, що окупаційна влада залишила жителів зовсім без інтернету й попри свої втрати від контрнаступу ЗСУ запевняє в контрольованості ситуації.

Джерело: Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова: "Окупанти залишають людей в інформаційному вакуумі та водночас продовжують розповсюдження відеоматеріалів задля створення враження, що безпекова ситуація в так званій "ЛНР" нібито повністю під їхнім контролем.

Тільки от лихо – у зв’язку з відсутністю будь-якого Інтернету у багатьох містах ці звернення, невідомо, до речі, коли записані, майже ніхто не подивиться. Бо після блокування мобільного Інтернету ворог почав вимикати і кабельний. Як от у Сватовому.

До того ж, там не кажуть про масові втрати окупантів після вогневого ураження, завданого Силами оборони по місцях зосередження російських військ".

Деталі: Гайдай зазначив, що у результаті ефективних високоточних ударів в районі Перевальська трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках.

Зафіксоване влучання й у казарму в Лисичанську.

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"Нічого не повідомляють жителям так званої "республіки" про значні втрати росіян на Слобожанському напрямку. Так, 202-й та 204-й стрілецькі полки 2 армійського корпусу окупаційних військ, що брали участь у бойових діях, спішно виведені та підлягають розформуванню", – пише Гайдай.

Він наголосив, що в Новоайдарі через велику кількість поранених під військові шпиталі терміново перепрофільовують цивільні медичні заклади, зокрема й дитячу лікарню.

Пряма мова: "Втім, мешканці міст Луганщини щодня бачать полювання на чоловіків. Із останніх хитрощів окупантів – використання цивільних мікроавтобусів із написом "Продам", які не викликають почуття небезпеки, допоки звідти не виходять за тобою військові.

А примусово мобілізувати знов необхідно багато кого, бо протягом минулої доби Сили оборони України успішно відбили атаки в районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка".

Деталі: Авіація Сил оборони України за добу здійснила 18 ударів по місцях зосередження живої сили і техніки противника. Підтверджено ураження 13 опорних пунктів, районів зосередження озброєння і військової техніки та 5 позицій комплексів протиповітряної оборони.

Противник обстрілював інфраструктуру із танків та артилерії різних типів:

- на Краматорському напрямку по населених пунктах Пришиб, Тетянівка, Крива Лука, Озерне, Пискунівка, Райгородок, Стародубівка, Білогорівка, Сіверськ, Роздолівка, Спірне, Миколаївка, Краматорськ, Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янське;

- на Бахмутському напрямку по населених пунктах Нью-Йорк, Лиман, Миколаївка Друга, Зайцеве, Одрадівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Веселе, Суха Балка, Весела Долина.