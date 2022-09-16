Оккупанты оставляют людей Луганщины в вакууме: интернета нет, потери есть – Гайдай

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявляет, что оккупационные власти оставили жителей совсем без интернета и, несмотря на свои потери от контрнаступления ВСУ, уверяют в контролируемости ситуации.

Источник: Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Оккупанты оставляют людей в информационном вакууме и в то же время продолжают распространение видеоматериалов для создания впечатления, что ситуация с безопасностью в так называемой "ЛНР" якобы полностью под их контролем.

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Только вот беда – в связи с отсутствием какого-либо Интернета во многих городах эти обращения неизвестно, кстати, когда записанные, почти никто не посмотрит. Ибо после блокировки мобильного Интернета враг начал выключать и кабельный. Как в Сватово.

К тому же там не говорят о массовых потерях оккупантов после огневого поражения, нанесенного Силами обороны по местам сосредоточения российских войск".

Детали: Гайдай отметил, что в результате эффективных высокоточных ударов в районе Перевальска трупы российских солдат вывозили в переполненных грузовиках.

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Зафиксировано попадание и в казарму в Лисичанске.

"Ничего не сообщают жителям так называемой республики о значительных потерях россиян на Слобожанском направлении. Так, 202-й и 204-й стрелковые полки 2 армейского корпуса оккупационных войск, участвовавших в боевых действиях, спешно выведены и подлежат расформированию", – пишет Гайдай.

Он отметил, что в Новоайдаре из-за большого количества раненых под военные госпитали срочно перепрофилируют гражданские медицинские учреждения, в том числе и детскую больницу.

Прямая речь: "Впрочем, жители городов Луганской области каждый день видят охоту на мужчин. Из последних хитростей оккупантов – использование гражданских микроавтобусов с надписью "Продам", которые не вызывают чувства опасности, пока оттуда не выходят за тобой военные.

А принудительно мобилизовать снова необходимо многих, потому что за прошедшие сутки Силы обороны Украины успешно отбили атаки в районах населенных пунктов Отрадовка, Зайцево, Бахмут, Веселая Долина, Авдеевка и Новомихайловка".

Детали: Авиация Сил обороны Украины за сутки совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника. Подтверждено поражение 13 опорных пунктов, районов сосредоточения вооружения и военной техники и 5 позиций комплексов противовоздушной обороны.

Противник обстреливал инфраструктуру из танков и артиллерии разных типов:

- на Краматорском направлении по населенным пунктам Пришиб, Татьяновка, Кривая Лука, Озерное, Пискуновка, Райгородок, Стародубовка, Белогоровка, Северск, Раздолевка, Спорное, Николаевка, Краматорск, Ивано-Дарьевка и Верхнекаменское;

- на Бахмутском направлении по населенным пунктам Нью-Йорк, Лиман, Николаевка Вторая, Зайцево, Отрадовка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Яковлевка, Веселое, Сухая Балка, Веселая Долина.