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В окупованому Херсоні пролунали вибухи: росЗМІ повідомляють про удар по "адміністрації"

"Українська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 11:38
Наслідки вибухів у Херсоні, скрін з відео Риа новости

У центрі окупованого Херсона у п’ятницю пролунав вибух в будівлі апеляційного суду, російські ЗМІ повідомляють про ракетний удар по "адміністрації" міста. 

Джерел: "Суспільне" з посиланням на коментар першого заступника голови облради Юрія Соболевського, "ТАСС""РИА Новости"

Деталі: "Суспільне" повідомляє, що у центрі Херсона, за будівлею облдержадміністрації, в районі апеляційного суду було видно стовп диму. Протягом 20 хвилин після вибухів було чутно детонації.

Перший заступник голови облради Юрій Соболевський підтвердив вибух в будівлі апеляційного суду. За його словами, там проводили нараду з главами так званих "муніципальних округів", тобто керівниками РДА окупаційної влади. Зокрема, вони обговорювали інтеграцію окупованої Херсонщини до системи "руського міра". 

Пряма мова Соболевського: "Також в порядку денному були пункти стосовно підготовчих дій проведення референдуму на території Херсонщини уже без дати, але це питання з порядку денного не було знято. Вибух був досить потужний. Це праве крило будівлі. Там значні пошкодження. Немає поки що інформації по постраждалих мирних мешканцях, знаємо, що вони могли там бути. Тому, що вже є фото і відео, які знімали. Але підтвердження офіційного ми поки не можемо отримати"

Більше деталей: Російські пропагандистські медіа стверджують, що поряд впало щонайменше п’ять ракет, один зі снарядів влучив у будівлю окупаційної "адміністрації", є один загиблий. 

Нагадаємо: Оперативне командування "Південь" 16 вересня повідомило, що загарбники готують на окупованих територіях злочин "під чужим прапором". Мешканцям тимчасово окупованих територій рекомендували утриматись від відвідування громадських місць в період з 17 по 20 вересня.

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Теми: Херсонокупаціявійна
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