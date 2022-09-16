Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В оккупированном Херсоне раздались взрывы: росСМИ сообщают об ударе по "администрации"

"Украинская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 11:38
Последствия взрывов в Херсоне, скрин с видео Риа новости

В центре оккупированного Херсона в пятницу раздались взрывы, российские СМИ сообщают о ракетном ударе по "администрации" города.

Источник: "Суспильне" со ссылкой на комментарий заместителя главы облрады Юрия Соболевского, "ТАСС""РИА Новости"

Детали: "Суспильне" сообщает, что в центре Херсона, за зданием облгосадминистрации, в районе апелляционного суда был виден столб дыма. В течение 20 минут после взрывов были слышны детонации.

Первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский подтвердил взрыв в здании апелляционного суда. По его словам, там проводили совещание с главами так называемых "муниципальных округов", то есть руководителями РГА оккупационных властей. В частности, они обсуждали интеграцию оккупированной Херсонщины в систему "русского мира".

Прямая речь Соболевского: "Также в повестке дня были пункты относительно подготовительных действий проведения референдума на территории Херсонщины уже без даты, но этот вопрос с повестки дня не был снят. Взрыв был достаточно мощный. Это правое крыло здания. Там значительные повреждения. Нет пока что информации по пострадавшим мирным жителям, знаем, что они могли там быть. Потому, что уже есть снимавшие фото и видео. Но подтверждения официального мы пока не можем получить"

Больше деталей: Российские пропагандистские медиа утверждают, что рядом упало по меньшей мере пять ракет, один из снарядов попал в здание оккупационной "администрации", один погибший.

Напомним: Оперативное командование "Юг" 16 сентября сообщило, что захватчики готовят на оккупированных территориях преступление "под чужим флагом". Жителям временно оккупированных территорий рекомендовали воздержаться от посещения общественных мест в период с 17 по 20 сентября.

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Херсоноккупациявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский не считает, что война приближается к концу

"Энергоатом" привез для ЗАЭС 25 грузовиков запчастей, реагентов и горючего

Суд забрал у компании Коломойского право эксплуатировать аэропорт Днепра

Зеленскому разрешили дистанционно обратиться к Генассамблее ООН

Заместитель гауляйтера Бердянска убит вместе с женой, которая отвечала за "референдум"

видеоВ море нашли дырявый плот с вещами моряков из затонувшего крейсера "Москва"

Все новости...

Підтримайте УП на Patreon

Херсон
В Херсоне и некоторых районах области пропадало электричество – СМИ
Россияне захватили в Херсоне детскую библиотеку и банк с активами на 1,5 млн грн
Полицейские-оккупанты в Херсоне увольняются из-за "обострения ситуации в области"
Последние новости
03:30
Белый дом: Россия не ответила на предложение США об обмене пленными
02:58
Во Франции поймали банду грабителей, чей вожак маскировался, надевая разные парики
02:07
ВСУ нанесли 15 ударов с неба и 250 с земли по расположению врага – ОК "Юг"
01:20
Беларусь снова продолжила военные учения
00:20
Вражеские обстрелы Сумщины: 20 прилетов и 3 пулеметные очереди по общинам
23:49
Польша приобретет у Южной Кореи 48 истребителей FA-50
23:34
99% эксгумированных тел из Изюма имеют признаки насильственной смерти – ОВА
23:11
Зеленский: Россия повторила в Изюме то, что совершила в Буче
23:10
Президент Эстонии: не стоит недооценивать исходящую из России угрозу
22:49
На Харьковщине спасли 7 граждан Шри-Ланки, которых с марта удерживали оккупанты – Зеленский
Все новости...