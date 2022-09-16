В оккупированном Херсоне раздались взрывы: росСМИ сообщают об ударе по "администрации"

В центре оккупированного Херсона в пятницу раздались взрывы, российские СМИ сообщают о ракетном ударе по "администрации" города.

Источник: "Суспильне" со ссылкой на комментарий заместителя главы облрады Юрия Соболевского, "ТАСС", "РИА Новости"

Детали: "Суспильне" сообщает, что в центре Херсона, за зданием облгосадминистрации, в районе апелляционного суда был виден столб дыма. В течение 20 минут после взрывов были слышны детонации.

Реклама:

Первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский подтвердил взрыв в здании апелляционного суда. По его словам, там проводили совещание с главами так называемых "муниципальных округов", то есть руководителями РГА оккупационных властей. В частности, они обсуждали интеграцию оккупированной Херсонщины в систему "русского мира".

Прямая речь Соболевского: "Также в повестке дня были пункты относительно подготовительных действий проведения референдума на территории Херсонщины уже без даты, но этот вопрос с повестки дня не был снят. Взрыв был достаточно мощный. Это правое крыло здания. Там значительные повреждения. Нет пока что информации по пострадавшим мирным жителям, знаем, что они могли там быть. Потому, что уже есть снимавшие фото и видео. Но подтверждения официального мы пока не можем получить"

Больше деталей: Российские пропагандистские медиа утверждают, что рядом упало по меньшей мере пять ракет, один из снарядов попал в здание оккупационной "администрации", один погибший.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Оперативное командование "Юг" 16 сентября сообщило, что захватчики готовят на оккупированных территориях преступление "под чужим флагом". Жителям временно оккупированных территорий рекомендовали воздержаться от посещения общественных мест в период с 17 по 20 сентября.