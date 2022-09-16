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Окупанти втікають через Дніпро на вкрадених моторках – ГУР

Роман ПетренкоП'ятниця, 16 вересня 2022, 11:54
Окупанти втікають через Дніпро на вкрадених моторках – ГУР
фото ілюстративне

За даними української розвідки, підрозділи окупантів в Херсонській області не можуть забезпечити себе питною водою та тікають через Дніпро на вкрадених моторках.

Джерело: ГУР

Деталі: Розвідка повідомляє, що низка підрозділів окупаційної армії в Херсонській області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього маломірні плавзасоби – моторні човни, викрадені у навколишніх селах.

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Також ГУР повідомляє, що поблизу місця паромної переправи через Дніпро зафіксовано появу кількох груп беззбройних росіян по 10-20 осіб. Вони відмовились брати участь у бойових діях, тому командири підрозділів зняли їх з постачання, вилучили зброю та відпустили "на вільні хліба".

Нагадаємо: У центрі окупованого Херсона у п’ятницю пролунали вибухи, російські ЗМІ повідомляють про ракетний удар по "адміністрації" міста.

Теми: Херсонська областьрозвідкаокупаціявійна
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