Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти втікають через Дніпро на вкрадених моторках – ГУР

Роман ПетренкоП'ятниця, 16 вересня 2022, 11:54
фото ілюстративне

За даними української розвідки, підрозділи окупантів в Херсонській області не можуть забезпечити себе питною водою та тікають через Дніпро на вкрадених моторках.

Джерело: ГУР

Деталі: Розвідка повідомляє, що низка підрозділів окупаційної армії в Херсонській області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього маломірні плавзасоби – моторні човни, викрадені у навколишніх селах.

Також ГУР повідомляє, що поблизу місця паромної переправи через Дніпро зафіксовано появу кількох груп беззбройних росіян по 10-20 осіб. Вони відмовились брати участь у бойових діях, тому командири підрозділів зняли їх з постачання, вилучили зброю та відпустили "на вільні хліба".

Нагадаємо: У центрі окупованого Херсона у п’ятницю пролунали вибухи, російські ЗМІ повідомляють про ракетний удар по "адміністрації" міста.

ВІДЕО ДНЯ
Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: Херсонська областьрозвідкаокупаціявійна
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ЗСУ завдали 15 ударів з неба і 250 із землі по розташуванню ворога – ОК "Південь"

Зеленський не вважає, що війна наближається до кінця

"Енергоатом" привіз до ЗАЕС 25 вантажівок запчастин, реагентів і пального

Суд забрав у компанії Коломойського право експлуатувати аеропорт Дніпра

Зеленському дозволили дистанційно звернутися до Генасамблеї ООН

Заступника гауляйтера Бердянська вбито разом з дружиною, яка відповідала за "референдум"

Усі новини...

Підтримайте УП на Patreon

Херсонська область
У небі Херсонщини в п’ятницю збили штурмовик
Зеленський на обіді з головою Єврокомісії пригощав кавунами з деокупованої Херсонщини
ЗСУ знищили базу росіян у Новій Каховці – СтратКом
Останні новини
04:20
Перехід з УПЦ до ПЦУ: на Київщині заступника начальника УСБУ відсторонили за втручання
03:30
Білий дім: Росія не відповіла на пропозицію США про обмін полоненими
02:58
У Франції спіймали банду грабіжників, чий ватажок маскувався, вдягаючи різні перуки
02:07
ЗСУ завдали 15 ударів з неба і 250 із землі по розташуванню ворога – ОК "Південь"
01:20
Білорусь знову продовжила військові навчання
00:20
Ворожі обстріли Сумщини: 20 прильотів і 3 кулеметні черги по громадах
23:49
Польща придбає в Південної Кореї 48 винищувачів FA-50
23:34
99% ексгумованих тіл з Ізюма мають ознаки насильницької смерті – ОВА
23:11
Зеленський: Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі
23:10
Президент Естонії: не варто недооцінювати загрозу, яка виходить з Росії
Усі новини...