Окупанти втікають через Дніпро на вкрадених моторках – ГУР

За даними української розвідки, підрозділи окупантів в Херсонській області не можуть забезпечити себе питною водою та тікають через Дніпро на вкрадених моторках.

Джерело: ГУР

Деталі: Розвідка повідомляє, що низка підрозділів окупаційної армії в Херсонській області отримала наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього маломірні плавзасоби – моторні човни, викрадені у навколишніх селах.

Також ГУР повідомляє, що поблизу місця паромної переправи через Дніпро зафіксовано появу кількох груп беззбройних росіян по 10-20 осіб. Вони відмовились брати участь у бойових діях, тому командири підрозділів зняли їх з постачання, вилучили зброю та відпустили "на вільні хліба".

Нагадаємо: У центрі окупованого Херсона у п’ятницю пролунали вибухи, російські ЗМІ повідомляють про ракетний удар по "адміністрації" міста.