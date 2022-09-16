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Оккупанты бегут через Днепр на украденных моторках – ГУР

Роман ПетренкоПятница, 16 сентября 2022, 11:54
фото иллюстративное

По данным украинской разведки, подразделения оккупантов в Херсонской области не могут обеспечить себя питьевой водой и убегают через Днепр на украденных моторках.

Источник: ГУР

Детали: Разведка сообщает, что ряд подразделений оккупационной армии в Херсонской области получил приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого маломерные плавсредства – моторные лодки, угнанные в окрестных селах.

Также ГУР сообщает, что у места паромной переправы через Днепр зафиксировано появление нескольких групп безоружных россиян по 10-20 человек. Они отказались участвовать в боевых действиях, поэтому командиры подразделений сняли их со снабжения, изъяли оружие и отпустили "на свободные хлеба".

Напомним: В центре оккупированного Херсона в пятницу раздались взрывы, российские СМИ сообщают о ракетном ударе по "администрации" города.

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Темы: Херсонская областьразведкаоккупациявойна
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