Оккупанты бегут через Днепр на украденных моторках – ГУР

По данным украинской разведки, подразделения оккупантов в Херсонской области не могут обеспечить себя питьевой водой и убегают через Днепр на украденных моторках.

Источник: ГУР

Детали: Разведка сообщает, что ряд подразделений оккупационной армии в Херсонской области получил приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого маломерные плавсредства – моторные лодки, угнанные в окрестных селах.

Также ГУР сообщает, что у места паромной переправы через Днепр зафиксировано появление нескольких групп безоружных россиян по 10-20 человек. Они отказались участвовать в боевых действиях, поэтому командиры подразделений сняли их со снабжения, изъяли оружие и отпустили "на свободные хлеба".

Напомним: В центре оккупированного Херсона в пятницу раздались взрывы, российские СМИ сообщают о ракетном ударе по "администрации" города.