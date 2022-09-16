Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты бегут через Днепр на украденных моторках – ГУР

Роман ПетренкоПятница, 16 сентября 2022, 11:54
Оккупанты бегут через Днепр на украденных моторках – ГУР
фото иллюстративное

По данным украинской разведки, подразделения оккупантов в Херсонской области не могут обеспечить себя питьевой водой и убегают через Днепр на украденных моторках.

Источник: ГУР

Детали: Разведка сообщает, что ряд подразделений оккупационной армии в Херсонской области получил приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого маломерные плавсредства – моторные лодки, угнанные в окрестных селах.

Реклама:

Также ГУР сообщает, что у места паромной переправы через Днепр зафиксировано появление нескольких групп безоружных россиян по 10-20 человек. Они отказались участвовать в боевых действиях, поэтому командиры подразделений сняли их со снабжения, изъяли оружие и отпустили "на свободные хлеба".

Напомним: В центре оккупированного Херсона в пятницу раздались взрывы, российские СМИ сообщают о ракетном ударе по "администрации" города.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьразведкаоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Все новости...
Херсонская область
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
На Херсонщине погиб тракторист: подорвался на российской мине
Бойцы ВСУ подняли украинский флаг на левом берегу Херсонщины 
Последние новости
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
11:13
McDonald's открыла еще один ресторан на автомагистрали "Киев – Чоп"
11:05
Транспортная логистика Украины кардинально изменилась: десять цифр, которые об этом свидетельствуют
Все новости...
Реклама: