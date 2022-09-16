Росіянам у тилу "оброблюють мізки", щоб повернути на передову – ОК "Південь"

Найбільш деморалізованих російських військових командування відправляє у тил для "обробки мізків", щоб потім повернути на фронт.

Джерело: речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 16 вересня

Пряма мова: "З того боку (у окупантів - ред.) проводиться певна обробка мізків. Вони намагаються проводити ротацію підрозділів, щоб максимально деморалізованих прибрати глибше в тил та провести обробку (мізків - ред.), а потім виводити на передову. Все це робиться метушливо, тому що часу замало, а уражені пункти управління та логістичні центри не дають їм такої можливості".

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Нагадаємо: У вересні в ОК "Південь" повідомили, що російські військовослужбовці на південному фронті масово пишуть рапорти, піднімають бунти та інтенсивно поповнюють обмінний фонд України.