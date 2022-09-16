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Росіянам у тилу "оброблюють мізки", щоб повернути на передову – ОК "Південь"

"Українська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 13:14
Росіянам у тилу оброблюють мізки, щоб повернути на передову – ОК Південь
Знищена техніка росіян, фото з Генштабу

Найбільш деморалізованих російських військових командування відправляє у тил для "обробки мізків", щоб потім повернути на фронт. 

Джерело: речниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк під час брифінгу в медіацентрі "Україна-Укрінформ" 16 вересня

Пряма мова: "З того боку (у окупантів - ред.)  проводиться певна обробка мізків. Вони намагаються проводити ротацію підрозділів, щоб максимально деморалізованих прибрати глибше в тил та провести обробку (мізків - ред.), а потім виводити на передову. Все це робиться метушливо, тому що часу замало, а уражені пункти управління та логістичні центри не дають їм такої можливості". 

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Нагадаємо: У вересні в ОК "Південь" повідомили, що російські військовослужбовці на південному фронті масово пишуть рапорти, піднімають бунти та інтенсивно поповнюють обмінний фонд України.

Теми: війнаУкраїна
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