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Россиянам в тылу "обрабатывают мозги", чтобы вернуть на передовую – ОК "Юг"

"Украинская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 13:14
Уничтоженная техника россиян, фото из Генштаба

Наиболее деморализованных российских военных командование отправляет в тыл для "обработки мозгов", чтобы потом вернуть на фронт.

Источник: пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время брифинга в медиацентре "Украина-Укринформ" 16 сентября

Прямая речь: "С той стороны (у оккупантов - ред.) проводится определенная обработка мозгов. Они пытаются создавать ротацию подразделений, чтобы максимально деморализованных убрать глубже в тыл и провести обработку (мозгов – ред.), а затем выводить на передовую. Все это делается суетливо, потому что времени мало, а пораженные пункты управления и логистические центры не дают им такой возможности".

Напомним: В сентябре в ОК Юг сообщили, что российские военнослужащие на южном фронте массово пишут рапорты, поднимают бунты и интенсивно пополняют обменный фонд Украины.

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Темы: войнаУкраина
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