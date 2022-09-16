У Мелітополі пролунав вибух, росіяни курять на аеродромі – Федоров

Вибух в окупованому Мелітополі, фото з Telegram Івана Федорова

У п’ятницю на аеродромі в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі пролунав потужний вибух.

Джерело: мер міста Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Окупанти у Мелітополі явно заздрять Чорнобаївці, тож палять і палять на аеродромі. Щойно (о 14:50 - ред.) там зафіксований потужний вибух. Маємо надію, що росіяни пішли у мінус, як і їхня техніка. Чекаємо на гарні новини від ЗСУ".

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Деталі: Федоров не уточнив деталей, однак опублікував відповідне відео.

У п’ятницю на аеродромі в окупованому росіянами Мелітополі пролунав потужний вибух. pic.twitter.com/REzgyy3YXR — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 16, 2022

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