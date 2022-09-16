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У Мелітополі пролунав вибух, росіяни курять на аеродромі – Федоров

"Українська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 15:03
Вибух в окупованому Мелітополі, фото з Telegram Івана Федорова

У п’ятницю на аеродромі в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі пролунав потужний вибух. 

Джерело: мер міста Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Окупанти у Мелітополі явно заздрять Чорнобаївці, тож палять і палять на аеродромі. Щойно (о 14:50 - ред.) там зафіксований потужний вибух. Маємо надію, що росіяни пішли у мінус, як і їхня техніка. Чекаємо на гарні новини від ЗСУ". 

Деталі: Федоров не уточнив деталей, однак опублікував відповідне відео. 

Нагадаємо: 

  • 15 вересня міський голова окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у місті прогриміли два потужні вибухи. Росіяни заявили, що їх чутно через "роботу саперів". 
  • 13 вересня в районі бази росіян в тимчасово окупованому Мелітополі пролунали три вибухи

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Теми: Мелітопольвибухаеродромвійна
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