В Мелитополе раздался взрыв, россияне курят на аэродроме – Федоров
Пятница, 16 сентября 2022, 15:03
В пятницу на аэродроме во временно оккупированном россиянами Мелитополе раздался мощный взрыв.
Источник: мэр города Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "Оккупанты в Мелитополе явно завидуют Чернобаевке, поэтому курят и курят на аэродроме. Только что (в 14:50 - ред.) там зафиксирован мощный взрыв. Надеемся, что россияне ушли в минус, как и их техника. Ждем хороших новости от ВСУ".
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Детали: Федоров не уточнил детали, однако опубликовал соответствующее видео.
У п’ятницю на аеродромі в окупованому росіянами Мелітополі пролунав потужний вибух. pic.twitter.com/REzgyy3YXR— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 16, 2022
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- 15 сентября городской голова оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе прогремели два мощных взрыва. Россияне заявили, что их слышно из-за "работы саперов".
- 13 сентября в районе базы россиян во временно оккупированном Мелитополе раздались три взрыва.