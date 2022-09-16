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В Мелитополе раздался взрыв, россияне курят на аэродроме – Федоров

"Украинская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 15:03
В Мелитополе раздался взрыв, россияне курят на аэродроме – Федоров
Взрыв в оккупированном Мелитополе, фото из Telegram Ивана Федорова

В пятницу на аэродроме во временно оккупированном россиянами Мелитополе раздался мощный взрыв.

Источник: мэр города Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Оккупанты в Мелитополе явно завидуют Чернобаевке, поэтому курят и курят на аэродроме. Только что (в 14:50 - ред.) там зафиксирован мощный взрыв. Надеемся, что россияне ушли в минус, как и их техника. Ждем хороших новости от ВСУ".

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Детали: Федоров не уточнил детали, однако опубликовал соответствующее видео.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 15 сентября городской голова оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в городе прогремели два мощных взрыва. Россияне заявили, что их слышно из-за "работы саперов".
  • 13 сентября в районе базы россиян во временно оккупированном Мелитополе раздались три взрыва.

Темы: Мелитопольвзрываэродромвойна
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