Джерело в Організації Об’єднаних Націй повідомило, що команда з моніторингового агентства ООН з прав людини якомога швидше вирушить до деокупованого Ізюма та районів навколо нього.

Джерело: CNN

Деталі: За словами джерела, група розслідування військових злочинів може послідувати за цим. Їх конкретне призначення наразі залишається незрозумілим.

Президент України Володимир Зеленський заявив у четвер, що в Ізюмі Харківської області було виявлено місце масового поховання.

Нагадаємо: У звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

На деокупованій території Харківської області виявлено тіла майже 50 загиблих цивільних, місце масового поховання з орієнтовно 445 могилами виявлено біля Ізюму, повідомили в Нацполіції.

Це цифра загиблих - без урахування масових поховань, звідки тіла ще не ексгумовані. Ці тіла було закопано з березня.