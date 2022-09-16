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ООН відправить місію в Ізюм, де після деокупації знайшли місця масових поховань – CNN

Альона Мазуренко П'ятниця, 16 вересня 2022, 16:26
ООН відправить місію в Ізюм, де після деокупації знайшли місця масових поховань – CNN
МАСОВЕ ПОХОВАННЯ В ІЗЮМІ, ФОТО: НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Джерело в Організації Об’єднаних Націй повідомило, що команда з моніторингового агентства ООН з прав людини якомога швидше вирушить до деокупованого Ізюма та районів навколо нього.

Джерело: CNN

Деталі: За словами джерела, група розслідування військових злочинів може послідувати за цим. Їх конкретне призначення наразі залишається незрозумілим.

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Президент України Володимир Зеленський заявив у четвер, що в Ізюмі Харківської області було виявлено місце масового поховання.

Нагадаємо: У звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

На деокупованій території Харківської області виявлено тіла майже 50 загиблих цивільних, місце масового поховання з орієнтовно 445 могилами виявлено біля Ізюму, повідомили в Нацполіції.

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Це цифра загиблих - без урахування масових поховань, звідки тіла ще не ексгумовані. Ці тіла було закопано з березня.

Теми: ООНІзюмокупація
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