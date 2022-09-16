ООН отправит миссию в Изюм, где после деоккупации нашли места массовых захоронений – CNN

МАССОВОЕ ЗАХОРОНЕНИЕ В ИЗЮМЕ, ФОТО: НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Источник в Организации Объединенных Наций сообщил, что команда из мониторингового агентства ООН по правам человека как можно скорее отправится в деоккупированный Изюм и районы вокруг него.

Источник: CNN

Детали: По словам источника, группа расследования военных преступлений может последовать за этим. Их конкретное предназначение пока остается непонятным.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что в Изюме Харьковской области было обнаружено место массового захоронения.

Напомним: В освобожденном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение более чем на 440 тел.

На деоккупированной территории Харьковской области обнаружены тела почти 50 погибших гражданских, место массового захоронения с ориентировочно 445 могилами обнаружено возле Изюма, сообщили в Нацполиции.

Это цифра погибших – без учета массовых захоронений, откуда тела еще не эксгумированы. Эти тела были закопаны с марта.