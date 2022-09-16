У Росії хочуть штрафувати за мапи без окупованого Криму

Депутати Держдуми РФ запропонували запровадити штраф за розповсюдження мап, де регіони, які країна вважає своїми, зокрема окупований Крим, не позначені частиною Росії.

Джерело: РБК

Деталі: Депутати країни-агресора внесли до Держдуми законопроект, що пропонує визнати мапи, зображення та інші документи, які заперечують територіальну цілісність РФ, екстремістськими матеріалами. За розповсюдження таких мап хочуть ввести штраф або арешт до 15 діб. Для юридичних осіб штраф може досягати 1 млн рублів.

За словами російських депутатів, останнім часом в Росії "активно поширюються карти та інші зображення, де заперечується територіальна приналежність Криму та Курильських островів".

Нагадаємо: Президент України під час іншого саміту міжнародної Кримської платформи у Києві звернувся до його учасників зі словами про те, що Україна поверне окупований Крим і стане членом ЄС разом із ним.