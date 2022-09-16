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В России хотят штрафовать за карты без оккупированного Крыма

"Украинская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 16:51
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО, КРЫМСКОТАТАРСКИЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР

Депутаты Госдумы РФ предложили ввести штраф за распространение карт, где регионы, которые страна считает своими, в частности оккупированный Крым, не обозначены частью России. 

Источник: РБК

Детали: Депутаты страны-агрессора внесли в Госдуму законопроект, предлагающий признать карты, изображения и другие документы, оспаривающие территориальную целостность РФ, экстремистскими материалами. За распространение таких карт хотят ввести штраф или арест до 15 суток. 

По словам российских депутатов, в последнее время "активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов". 

Нагадаємо: Президент України під час другого саміту міжнародної Кримської платформи у Києві звернувся до його учасників зі словами про те, що Україна поверне окупований Крим і стане членом ЄС разом із ним.

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Темы: РосcияКрымцензураГосдума
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