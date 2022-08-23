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Зеленський: Крим разом з Україною стане частиною Євросоюзу

Олена РощінаВівторок, 23 серпня 2022, 15:13
Зеленський: Крим разом з Україною стане частиною Євросоюзу
Другий саміт Кримської платформи, скриншот

Президент України відкрив другий саміт міжнародної Кримської платформи у Києві і звернувся до його учасників зі словами про те, що Україна поверне окупований Крим і стане членом ЄС разом із ним. 

Джерело: Володимир Зеленський на другому саміті Кримської платформи 

Пряма мова: "Громадяни з Криму та у Криму… Я знаю, що Крим з Україною і чекає, коли ми повернемося. Я хочу, щоб ви знали: ми точно повернемося". 

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Деталі: Зеленський сказав, що коли Україна поверне Крим, вона виправлятиме "все те, що наробили окупанти на півострові", в різних сферах і відновлюватиме справедливість.

Кримська платформа покликана сприяти цьому.

За словами президента України, "деградація Росії почалася з захоплення Криму, з терору кримськотатарського народу" і репресій мусульманської громади.

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Зеленський процитував лист ув’язненого окупантами Нарімана Джеляла, що "з Криму почалося, Кримом і завершиться". 

"Щоб подолати терор, щоб повернути прогнозованість і безпеку нашому регіону, Європі, усьому світу треба здобувати перемогу в боротьбі проти російської агресії. Потрібно звільнити Крим від окупації. Там, де почалося, там і завершиться. І це буде ефективна реанімація міжнародного правопорядку", – сказав він.

Президент наголосив, що окупація перетворила Крим на депресивний і залежний регіон із височенними парканами й беззаконням, на зону екологічного лиха й воєнний плацдарм для агресії. 

Відновлення Україною контролю поверне півострову свободу і сучасність, запевнив Зеленський.

Пряма мова: "Крим був і є Україною. І після деокупації разом з усією нашою державою стане частиною Євросоюзу, я в цьому впевнений. Паспорт громадянина України буде і паспортом Європейського Союзу. І це колосальні можливості для усіх наших людей, які живуть у Криму.

Дороги Криму будуть дорогами усього європейського континенту. Порти Криму будуть портами усієї Європи. Тільки Україна здатна зв'язати Сімферополь із Берліном, а Ялту – з Неаполем". 

Деталі: За словами Зеленського, тільки Україну хвилює справжня безпека Криму, тобто нормальне постачання чистої води, нормальна утилізація сміття, дієві правила поводження з відходами, каналізаційними стоками. 

Тільки Україна може побудувати у Криму сучасну систему зрошування та інтегрувати аграрне виробництво Криму і весь підприємницький сектор із колосальним європейським ринком, сказав президент.  

Тільки Україна, переконаний він, дасть Криму сучасні й доступні медицину та освіту, а також цифрову систему державних послуг.  

Довідка: Участь у другому саміті Кримської платформи беруть 60 країн і міжнародних організацій, серед них близько 40 президентів та прем’єр-міністрів. Із міркувань безпеки саміт проходить в онлайн-форматі, але деякі представники міжнародної спільноти приїхали в Україну.

Цьогоріч географія Кримської платформи розширилася за рахунок країн Африканського континенту та іншого боку Атлантики.

УП, доповнено
Теми: ЗеленськийКримська платформаКримЄС
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