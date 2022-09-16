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Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду: 2 вбитих у селі Велика Костромка

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 16 вересня 2022, 17:17
Ілюстративне фото ДСНС у Дніпропетровській області

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли окупантами Зеленодольської громади, у результаті чого загинуло 2 жителів села Велика Костромка.

Джерело: Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Пообіді російські окупаційні війська обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії. Поцілили по центру Великої Костромки. У селі є руйнування. Масштаби з’ясовуються".

Деталі: Він повідомив, що у результаті обстрілів загинуло 2 жителів села - чоловіки - 48 та 52 років. Ще один чоловік шпиталізований у стані середньої тяжкості.

Що було раніше: 16 вересня після обіду Повітряні сили знищили три крилаті ракети над Дніпропетровською областю.

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Теми: Дніпропетровська областьвійнаУкраїнаРосія
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