Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду: 2 вбитих у селі Велика Костромка

Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли окупантами Зеленодольської громади, у результаті чого загинуло 2 жителів села Велика Костромка.

Джерело: Резніченко у Telegram

Пряма мова Резніченка: "Пообіді російські окупаційні війська обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії. Поцілили по центру Великої Костромки. У селі є руйнування. Масштаби з’ясовуються".

Деталі: Він повідомив, що у результаті обстрілів загинуло 2 жителів села - чоловіки - 48 та 52 років. Ще один чоловік шпиталізований у стані середньої тяжкості.

Що було раніше: 16 вересня після обіду Повітряні сили знищили три крилаті ракети над Дніпропетровською областю.