Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину: 2 убитых в селе Большая Костромка

Станислав ПогориловПятница, 16 сентября 2022, 17:17
Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину: 2 убитых в селе Большая Костромка
Иллюстративное фото ГСЧС в Днепропетровской области

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах оккупантами Зеленодольской общины, в результате чего погибли 2 жителя села Большая Костромка.

Источник: Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "После обеда российские оккупационные войска обстреляли Зеленодольскую общину из тяжелой артиллерии. Попали по центру Великой Костромки. В селе есть разрушения. Масштабы выясняются".

Реклама:

Детали: Он сообщил, что в результате обстрелов погибли 2 жителя села - мужчины - 48 и 52 лет. Еще один мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Что предшествовало: 16 сентября после обеда Воздушные силы уничтожили три крылатые ракеты над Днепропетровской областью.

Темы: Днепропетровская областьвойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Днепропетровская область
Россияне обстреливали Никопольский район: 4 пострадавших, есть разрушения
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Последние новости
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
Все новости...
Реклама: