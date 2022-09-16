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Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину: 2 убитых в селе Большая Костромка

Станислав ПогориловПятница, 16 сентября 2022, 17:17
Иллюстративное фото ГСЧС в Днепропетровской области

Председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах оккупантами Зеленодольской общины, в результате чего погибли 2 жителя села Большая Костромка.

Источник: Резниченко в Telegram

Прямая речь Резниченко: "После обеда российские оккупационные войска обстреляли Зеленодольскую общину из тяжелой артиллерии. Попали по центру Великой Костромки. В селе есть разрушения. Масштабы выясняются".

Детали: Он сообщил, что в результате обстрелов погибли 2 жителя села - мужчины - 48 и 52 лет. Еще один мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Что предшествовало: 16 сентября после обеда Воздушные силы уничтожили три крылатые ракеты над Днепропетровской областью.

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Темы: Днепропетровская областьвойнаУкраинаРосcия
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