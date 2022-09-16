Повітряники збили три крилаті ракети в п’ятницю

16 вересня після обіду Повітряні сили знищили три крилаті ракети над Дніпропетровською областю.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Зазначається. що близько 14.00 на Дніпропетровщині протиповітряною обороною повітряного командування "Схід" Повітряних сил знищено три крилаті ракети "Іскандер-К".

Окрім того, водночас військові збили ще один БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

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