Путін прокоментував український контрнаступ: "подивимося, чим закінчиться"

Президент Росії Володимир Путін не став конкретизувати, якими будуть дії РФ у відповідь на український контрнаступ.

Джерело: спілкування Путіна із журналістами в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва

Пряма мова Путіна: "Ми бачимо і там активність, і там (на фронті – ред.). Ну київська влада ж оголосила про те, що вони почали і проводять активну контрнаступальну операцію. Ну подивимося, чим вона закінчить".

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Деталі: Путін також заявив, що Росія "достатньо стримано відповідає" Україні.

Пряма мова Путіна: "Але до певного часу. Зовсім недавно збройні сили Росії завдали кілька ударів чуттєвих. Будемо вважати, що це попереджувальні удари".

Що цьому передувало:

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Раніше Путін на зустрічі з прем'єром Індії Нарендрою Моді заявив, що нібито "зробить усе, щоб швидше припинилася війна", але обурений, що Україна хоче перемогти воєнним шляхом.