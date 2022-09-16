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Путін прокоментував український контрнаступ: "подивимося, чим закінчиться"

"Українська правда"П'ятниця, 16 вересня 2022, 18:53
Фото: gettyimages

Президент Росії Володимир Путін не став конкретизувати, якими будуть дії РФ у відповідь на український контрнаступ.

Джерело: спілкування Путіна із журналістами в рамках саміту Шанхайської організації співробітництва

Пряма мова Путіна: "Ми бачимо і там активність, і там (на фронті – ред.). Ну київська влада ж оголосила про те, що вони почали і проводять активну контрнаступальну операцію. Ну подивимося, чим вона закінчить".   

Деталі: Путін також заявив, що Росія "достатньо стримано відповідає" Україні.

Пряма мова Путіна: "Але до певного часу. Зовсім недавно збройні сили Росії завдали кілька ударів чуттєвих. Будемо вважати, що це попереджувальні удари".  

Що цьому передувало:

Раніше Путін на зустрічі з прем'єром Індії Нарендрою Моді заявив, що нібито "зробить усе, щоб швидше припинилася війна", але обурений, що Україна хоче перемогти воєнним шляхом.

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Теми: ПутінРосіяУкраїнавійна
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