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Путін шкодує, що Україна хоче перемогти на полі бою

Роман ПетренкоП'ятниця, 16 вересня 2022, 17:01
Путін шкодує, що Україна хоче перемогти на полі бою
ПУТІН, ФОТО: KREMLIN.RU

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з прем'єром Індії Нарендрою Моді заявив, що нібито бажає припинити війну, але обурений, що Україна хоче перемогти воєнним шляхом.

Джерело: Путін під час зустрічі з Моді

Пряма мова Путіна: "Я знаю вашу позицію щодо конфлікту в Україні. Ми зробимо все для того, щоб це все припинилося якнайшвидше.

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На жаль, протилежний бік, керівництво України заявило про відмову від переговорного процесу. Заявило про те, що хоче досягти своєї мети воєнним шляхом, як вони кажуть, на полі бою".

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • 10 вересня президент Володимир Зеленський наголосив, що наразі жодні переговори з РФ щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій. 
  • Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія все ще вимагає "тотальної капітуляції України на своїх умовах", коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про неможливість переговорів з РФ до завершення війни.

Теми: ПутінвійнаРосіяпереговори
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