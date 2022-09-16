Путін шкодує, що Україна хоче перемогти на полі бою

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з прем'єром Індії Нарендрою Моді заявив, що нібито бажає припинити війну, але обурений, що Україна хоче перемогти воєнним шляхом.

Джерело: Путін під час зустрічі з Моді

Пряма мова Путіна: "Я знаю вашу позицію щодо конфлікту в Україні. Ми зробимо все для того, щоб це все припинилося якнайшвидше.

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На жаль, протилежний бік, керівництво України заявило про відмову від переговорного процесу. Заявило про те, що хоче досягти своєї мети воєнним шляхом, як вони кажуть, на полі бою".

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