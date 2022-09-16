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Путін шкодує, що Україна хоче перемогти на полі бою

Роман ПетренкоП'ятниця, 16 вересня 2022, 17:01
ПУТІН, ФОТО: KREMLIN.RU

Президент Росії Володимир Путін на зустрічі з прем'єром Індії Нарендрою Моді заявив, що нібито бажає припинити війну, але обурений, що Україна хоче перемогти воєнним шляхом.

Джерело: Путін під час зустрічі з Моді

Пряма мова Путіна: "Я знаю вашу позицію щодо конфлікту в Україні. Ми зробимо все для того, щоб це все припинилося якнайшвидше.

На жаль, протилежний бік, керівництво України заявило про відмову від переговорного процесу. Заявило про те, що хоче досягти своєї мети воєнним шляхом, як вони кажуть, на полі бою".

Що було раніше:

  • 10 вересня президент Володимир Зеленський наголосив, що наразі жодні переговори з РФ щодо завершення війни неможливі, оскільки російська сторона не може сформулювати жодних адекватних позицій. 
  • Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія все ще вимагає "тотальної капітуляції України на своїх умовах", коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про неможливість переговорів з РФ до завершення війни.

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Теми: ПутінвійнаРосіяпереговори
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