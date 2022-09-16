Путин прокомментировал украинское контрнаступление: "посмотрим, чем закончится"

Президент России Владимир Путин не стал конкретизировать, какими будут действия РФ в ответ на украинское контрнаступление.

Источник: общение Путина с журналистами в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества

Прямая речь Путина: "Мы видим и там активность, и там (на фронте – ред.). Ну киевские власти же объявили о том, что они начали и проводят активную контрнаступательную операцию. Ну, посмотрим, чем она закончится".

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Детали: Путин также заявил, что Россия "достаточно сдержанно отвечает" Украине.

Прямая речь Путина: "Но до поры до времени. Совсем недавно вооруженные силы России нанесли несколько чувствительных ударов. Будем считать, что это предупредительные удары".

Что этому предшествовало:

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Ранее Путин на встрече с премьером Индии Нарендрой Моди заявил, что якобы "сделает все, чтобы быстрее прекратилась война", но возмущен тем, что Украина хочет победить военным путем.