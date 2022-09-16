Блінкен – про масові поховання в Ізюмі: багато звірств РФ можуть виявитись воєнними злочинами

Державний секретар США Ентоні Блінкен у п’ятницю заявив, що масове поховання, виявлене в нещодавно деокупованому Ізюмі Харківської області є черговим свідченням російської жорстокості в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Як сказав Блінкен на пресконференції, необхідно "створити доказову базу і задокументувати звірства, які були скоєні". На його думку, "в багатьох випадках вони будуть рівнозначні воєнним злочинам".

Також держсекретар повторив, що США не мають наміру оголошувати Росію державою-спонсором терору, бо це може мати "непередбачувані наслідки", а Вашингтон і так ухвалює відповідні практичні кроки.

Нагадаємо, в четвер начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов повідомив, що у звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.

Президент Володимир Зеленський розповідав, що росіяни під час окупації Ізюму й Балаклії в Харківській області поводилися подібним чином, як у Київській області: катували жителів, руйнували дитячі садки й школи, іншу інфраструктуру.

Президент Естонії Алар Каріс назвав доказом воєнних злочинів Росії виявлення масового поховання у звільненому від окупантів Ізюмі. А глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич заявив, що масові поховання в Ізюмі доводять те, що Росія є терористичною державою.