Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Блинкен – о массовых захоронениях в Изюме: многие зверства РФ могут оказаться военными преступлениями

"Европейская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 20:24
Блинкен – о массовых захоронениях в Изюме: многие зверства РФ могут оказаться военными преступлениями
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что массовое захоронение, обнаруженное в недавно деоккупированном Изюме Харьковской области, является очередным свидетельством российской жестокости в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Как сказал Блинкен на пресс-конференции, необходимо "создать доказательную базу и задокументировать совершенные зверства". По его мнению, "во многих случаях они будут равнозначны военным преступлениям".

Реклама:

Также госсекретарь повторил, что США не намерены объявлять Россию государством-спонсором террора, потому что это может иметь "непредсказуемые последствия", а Вашингтон и так принимает соответствующие практические шаги.

Напомним, в четверг начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в уволенном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение более чем на 440 тел.

Президент Владимир Зеленский рассказывал, что россияне во время оккупации Изюма и Балаклеи в Харьковской области вели себя подобным образом, как в Киевской области: пытали жителей, разрушали детские сады и школы, другую инфраструктуру.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Эстонии Алар Карис назвал доказательством военных преступлений России обнаружение массового захоронения в освобожденном от оккупантов Изюме. А глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия является террористическим государством.

Темы: БлинкенИзюм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

В Украине под Новый год будет тепло и без снега

Доверие к телемарафону продолжает падать − КМИС

Путин предупредил Си о намерении воевать с Украиной минимум 5 лет – Nikkei Asia

На Киевщине на период праздников усилят меры безопасности: будут проверки авто и торговых центров

Все новости...
Блинкен
Блинкен поздравил украинцев с Днем независимости
Бразилия способна вернуть Россию к "зерновому соглашению" — Блинкен
Блинкен и глава МИД Болгарии обсудили помощь в сфере безопасности Украине
Последние новости
12:43
фотоXiaomi представила свой первый электромобиль
12:39
фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены
12:14
Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ
12:02
Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун
11:57
фотоВойска РФ обстреляли Волчанск: погиб человек, еще один ранен
11:52
В Украине под Новый год будет тепло и без снега
11:44
Начнут со школ вблизи линии фронта: глава Нацполиции рассказал об "офицеров школьной безопасности"
11:30
В расстреле украинских бойцов на Запорожье подозревают "псковских десантников"
11:29
Крупное ДТП с автобусами произошло вблизи Стамбула: 10 погибших, десятки пострадавших
11:19
Тарнавский: Около 20 оккупантов сдались в плен на Таврийском направлении
Все новости...
Реклама: