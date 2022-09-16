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Блинкен – о массовых захоронениях в Изюме: многие зверства РФ могут оказаться военными преступлениями

"Европейская правда"Пятница, 16 сентября 2022, 20:24
Энтони Блинкен, фото Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в пятницу заявил, что массовое захоронение, обнаруженное в недавно деоккупированном Изюме Харьковской области, является очередным свидетельством российской жестокости в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Как сказал Блинкен на пресс-конференции, необходимо "создать доказательную базу и задокументировать совершенные зверства". По его мнению, "во многих случаях они будут равнозначны военным преступлениям".

Также госсекретарь повторил, что США не намерены объявлять Россию государством-спонсором террора, потому что это может иметь "непредсказуемые последствия", а Вашингтон и так принимает соответствующие практические шаги.

Напомним, в четверг начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в уволенном Изюме Харьковской области обнаружено массовое захоронение более чем на 440 тел.

Президент Владимир Зеленский рассказывал, что россияне во время оккупации Изюма и Балаклеи в Харьковской области вели себя подобным образом, как в Киевской области: пытали жителей, разрушали детские сады и школы, другую инфраструктуру.

Президент Эстонии Алар Карис назвал доказательством военных преступлений России обнаружение массового захоронения в освобожденном от оккупантов Изюме. А глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что массовые захоронения в Изюме доказывают, что Россия является террористическим государством.

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Темы: БлинкенИзюм
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