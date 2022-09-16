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На Харківщині врятували 7 громадян Шрі-Ланки, яких з березня утримували окупанти – Зеленський

Катерина ТищенкоП'ятниця, 16 вересня 2022, 22:49
Володимир Зеленський, фото ОП

На звільнених територіях Харківщини врятували сімох громадян Шрі-Ланки, яких з березня утримували окупанти.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "На Харківщині тривають слідчі дії в районах, які були звільнені від російської окупації. Фіксуються всі злочини рашистів, збираються докази їхньої винуватості. Знайдені катівні, в яких знущалися з мирних жителів окупованих міст і селищ, приміщення, у яких тримали людей – навіть іноземців.

Зокрема, 7 громадян республіки Шрі-Ланка, студентів Куп’янського медичного коледжу. Ще в березні їх захопили російські солдати і згодом утримували цих людей у підвалі.

Лише тепер, після звільнення Харківщини, ці люди були врятовані. Їм надається належна медична допомога".

Що передувало: 15 вересня заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін повідомляв про громадян однієї з азійських країн, які, будучи мирними іноземними студентами, намагалися виїхати на підконтрольну українському уряду територію, були зупинені російськими військовими, незаконно затримані та піддавалися тортурам.

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Теми: ЗеленськийХарківська областьдеокупаціяШрі-Ланка
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