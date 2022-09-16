На Харьковщине спасли 7 граждан Шри-Ланки, которых с марта удерживали оккупанты – Зеленский

На освобожденных территориях Харьковской области спасли семерых граждан Шри-Ланки, которых с марта удерживали оккупанты.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "На Харьковщине продолжаются следственные действия в районах, освобожденных от российской оккупации. Фиксируются все преступления рашистов, собираются доказательства их виновности. Найдены пыточные, в которых издевались над мирными жителями оккупированных городов и поселков, помещения, в которых держали людей – даже иностранцев.

В частности, 7 граждан республики Шри-Ланка, студентов Купянского медицинского колледжа. Еще в марте их захватили российские солдаты и впоследствии удерживали этих людей в подвале.

Только теперь, после освобождения Харьковщины, эти люди были спасены. Им оказывается надлежащая медицинская помощь".

Что предшествовало: 15 сентября заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщал о гражданах одной из азиатских стран, которые, будучи мирными иностранными студентами, пытались выехать на подконтрольную украинскому правительству территорию, были остановлены российскими военными, незаконно задержаны и подвергались пыткам.