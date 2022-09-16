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Зеленський: Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 16 вересня 2022, 23:11
Володимир Зеленський, фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський повідомив про докази злочинів окупантів у звільненому Ізюмі, він також підтвердив, що ООН направляє на Харківщину свою місію.

Джерело: вечірнє відеозвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Вже є чіткі докази катувань, знущання з людей. Більше того, є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по похованих просто для розваги".

Деталі: За його словами, продовжується ексгумація тіл, встановлено більше 440 могил, продовжуються слідчі дії. Фіксуються всі злочини окупантів, збираються докази.

Також знайдено катівні, в яких знущалися з мирних жителів окупованих міст і селищ, приміщення, у яких тримали людей – навіть іноземців. "Росія повторила в Ізюмі те, що зробила в Бучі. І зараз ми тільки почали дізнаватися повну правду про те, що відбувалося в цій частині Харківщини", - сказав Зеленський.

Зеленський також підтвердив, що до Ізюму приїде місія ООН. "Добре, що в структурах ООН уже готують групу працівників, яка побуває в цьому місці біля Ізюма, яка побачить і зможе доповісти усім у системі ООН про те, що робили російські терористи", - сказав він.

Що було раніше: 16 вересня уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомив, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію.

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Теми: ЗеленськийІзюмУкраїнаРосія
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