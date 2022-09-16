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Зеленский: Россия повторила в Изюме то, что совершила в Буче

Станислав ПогориловПятница, 16 сентября 2022, 23:11
Зеленский: Россия повторила в Изюме то, что совершила в Буче
Владимир Зеленский, фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский сообщил о доказательствах преступлений оккупантов в освобожденном Изюме, он также подтвердил, что ООН направляет на Харьковщину свою миссию.

Источник: вечернее видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Уже есть четкие доказательства пыток, издевательств над людьми. Более того, есть свидетельства, что российские солдаты, чьи позиции были неподалеку от этого места, стреляли по погребенным просто для развлечения".

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Детали: По его словам, продолжается эксгумация тел, установлено более 440 могил, продолжаются следственные действия. Фиксируются все преступления оккупантов, собираются доказательства.

Также найдены пыточные, в которых издевались над мирными жителями оккупированных городов и поселков, помещения, в которых держали людей – даже иностранцев. "Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче. И сейчас мы только начали узнавать полную правду о том, что происходило в этой части Харьковщины", – сказал Зеленский.

Зеленский также подтвердил, что в Изюм приедет миссия ООН. "Хорошо, что в структурах ООН уже готовят группу работников, которая побывает в этом месте возле Изюма, которая увидит и сможет доложить всем в системе ООН о том, что соершали российские террористы", - сказал он.

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Что предшествовало: 16 сентября уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко сообщил, что число погибших в Изюме может в разы превышать Бучанскую трагедию.

Темы: ЗеленскийИзюмУкраинаРосcия
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