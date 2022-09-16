Кількість загиблих в Ізюмі може значно перевищувати Бучанську трагедію – омбудсмен

Кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

Джерело: Котенко, якого цитує Мінреінтеграції, голова Національної поліції Ігор Клименко під час брифінгу, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Котенка: "Наразі ми працюємо над ексгумацією тіл військовослужбовців. Потім тіла будуть передані експертам для подальшої ідентифікації осіб загиблих.

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На жаль, це тільки початок нашої роботи тут, скільки локацій ще буде знайдено на деокупованих територіях поки не відомо, але сувора реальність вказує на те, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію".

Деталі: За словами Котенка, одну з локацій вони знайшли по відео, яке у вільний доступ виклали росіяни.

На деокупованій території Харківської області виявлено тіла майже 50 загиблих цивільних, місце масового поховання з орієнтовно 445 могилами виявлено біля Ізюму, повідомив Клименко.

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Водночас він наголосив, що ця цифра - без урахування масових поховань, звідки тіла ще не ексгумовані. Він уточнив, що ці тіла було закопано з березня.

Нагадаємо: У звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.