Кількість загиблих в Ізюмі може значно перевищувати Бучанську трагедію – омбудсмен

Кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко.

Джерело: Котенко, якого цитує Мінреінтеграції, голова Національної поліції Ігор Клименко під час брифінгу, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Котенка: "Наразі ми працюємо над ексгумацією тіл військовослужбовців. Потім тіла будуть передані експертам для подальшої ідентифікації осіб загиблих.

На жаль, це тільки початок нашої роботи тут, скільки локацій ще буде знайдено на деокупованих територіях поки не відомо, але сувора реальність вказує на те, що кількість загиблих в Ізюмі може в рази перевищувати Бучанську трагедію".

Деталі: За словами Котенка, одну з локацій вони знайшли по відео, яке у вільний доступ виклали росіяни.

На деокупованій території Харківської області виявлено тіла майже 50 загиблих цивільних, місце масового поховання з орієнтовно 445 могилами виявлено біля Ізюму, повідомив Клименко.

Водночас він наголосив, що ця цифра - без урахування масових поховань, звідки тіла ще не ексгумовані. Він уточнив, що ці тіла було закопано з березня.

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Нагадаємо: У звільненому Ізюмі Харківської області виявлено масове поховання на понад 440 тіл.