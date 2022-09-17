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ЗСУ завдали 15 ударів з неба і 250 із землі по розташуванню ворога – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Субота, 17 вересня 2022, 02:07
фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові атакували ворога з неба і землі – авіація завдала 15 ударів по розташуванню ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи виконали 250 вогневих завдань.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Двічі протягом бойового дня ворог спробував провести штурмові дії за напрямками: Правдине – Степова Долина та Архангельське – Іванівка. В обох випадках силами до взводу, незважаючи на підтримку танку Т-72 та БМП-2, успіху не мав, зазнавши втрат, відступив".

Протягом дня ворог здійснив 4 авіаудари по наших позиціях та ракетний удар по Криворіжжю. 4 рази обстрілював Нікопольський район".

Деталі: За даними ОК "Південь", українською авіацією завдано 15 ударів по розташуванню ворога, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 250 вогневих завдань, в тому числі по районах зосередження живої сили і техніки поблизу Старої Збур’ївки, пункту управління, безпосередньо, в Херсоні, по станції радіоелектронної боротьби в Новій Каховці та по альтернативній понтонній переправі поблизу Садового.

Підтверджені втрати ворога становлять: 33 військових, 2 танки, 152мм гаубиця "Мста-Б", 120-мм мобільний міномет, 9 одиниць авто-бронетехніки.

Решта втрат ворога дорозвідується.

ВІДЕО ДНЯ

Корабельне угруповання ворожого флоту з 11 кораблів та катерів, обравши для укриття від уражень та шторму притискання до південного узбережжя Криму, залишило напоготові 3 надводних носії 24-ох крилатих ракет типу "Калібр", а також 4 ВДК.

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Теми: Збройні силивійна
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