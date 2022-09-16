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По Кривому Рогу завдано ракетний удар – серйозні руйнації гідротехнічних споруд

Олена РощінаП'ятниця, 16 вересня 2022, 13:12

Російські війська вдень 16 вересня завдали ракетного удару по Кривому Рогу, місто зазнає атак на гідротехнічні споруди третій день поспіль.

Джерело: голова криворізької військово-цивільної адміністрації Олександр Вілкул, голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко, "Суспільне"

Пряма мова Вілкула: "Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі".

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Пряма мова Резніченка: "Росіяни скерували свої ракети по критичній інфраструктурі. Серйозні руйнації гідротехнічних споруд.

Рятувальники та аварійні служби вже ліквідують наслідки "прильотів". Роблять усе, щоб запобігти техногенній катастрофі. 

Черговий ракетний терор росіян… Працюємо. Не панікуємо". 

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Про вибух у Кривому Розі кореспонденти "Суспільного" повідомили о 13:07. Напередодні в цей же час росіяни вдарили по місцевому підприємству.

16 вересня після обіду Повітряні сили знищили три крилаті ракети над Дніпропетровською областю.

Передісторія: 

УП, оновлено
Теми: Кривий РігДніпропетровська областьвійна
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