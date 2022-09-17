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ВСУ нанесли 15 ударов с неба и 250 с земли по расположению врага – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 сентября 2022, 02:07
фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные атаковали врага с неба и земли – авиация нанесла 15 ударов по расположению врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 250 огневых задач.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Два раза в течение боевого дня враг попытался провести штурмовые действия по направлениям: Правдино – Степная Долина и Архангельское – Ивановка. В обоих случаях силами до взвода, несмотря на поддержку танка Т-72 и БМП-2, успеха не имел, понеся потери, отступил.

В течение дня враг совершил 4 авиаудара по нашим позициям и ракетный удар по Криворожью. 4 раза обстреливал Никопольский район".

Детали: По данным ОК "Юг", украинской авиацией нанесено 15 ударов по расположению врага, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 250 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения живой силы и техники вблизи Старой Збурьевки, пункта управления непосредственно в Херсоне, по станции радиоэлектронной борьбы в Новой Каховке и альтернативной понтонной переправе вблизи Садового.

Подтвержденные потери врага составляют: 33 военных, 2 танка, 152мм гаубица "Мста-Б", 120-мм мобильный миномет, 9 единиц автобронетехники.

Остальные потери врага дорозведуются.

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Темы: Вооруженные силывойна
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