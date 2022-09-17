Вивезеним у Росію пораненим загарбникам не надають медичну допомогу – штаб
Субота, 17 вересня 2022, 07:32
Поранених загарбників з підрозділів так званого "союзу добровольців Донбасу", які отримали поранення при штурмі Авдіївки, вивезли в Ростов-на-Дону, але не надають їм медичну допомогу.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "Підтверджено значні втрати серед підрозділів так званого "союзу добровольців Донбасу".
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Пораненим представникам батальйону зазначеного незаконного збройного формування, які брали участь у штурмі населеного пункту Авдіївка, після евакуації до Ростова-на-Дону, було відмовлено в наданні медичної допомоги у шпиталі, тому що вони не мають статусу регулярного військового формування".