Вывезенным в Россию раненым захватчикам не оказывают медицинскую помощь – штаб
Суббота, 17 сентября 2022, 07:32
Раненых захватчиков из подразделений так называемого "союза добровольцев Донбасса", получивших ранения при штурме Авдеевки, вывезли в Ростов-на-Дону, но не оказывают им медицинскую помощь.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Подтверждены значительные потери среди подразделений так называемого "союза добровольцев Донбасса".
Раненым представителям батальона указанного незаконного вооруженного формирования, участвовавшим в штурме населенного пункта Авдеевка, после эвакуации в Ростов-на-Дону, было отказано в оказании медицинской помощи в госпитале, так как у них нет статуса регулярного военного формирования".
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