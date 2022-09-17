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Вывезенным в Россию раненым захватчикам не оказывают медицинскую помощь – штаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 сентября 2022, 07:32
Вывезенным в Россию раненым захватчикам не оказывают медицинскую помощь – штаб
иллюстративное фото

Раненых захватчиков из подразделений так называемого "союза добровольцев Донбасса", получивших ранения при штурме Авдеевки, вывезли в Ростов-на-Дону, но не оказывают им медицинскую помощь.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Подтверждены значительные потери среди подразделений так называемого "союза добровольцев Донбасса".

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Раненым представителям батальона указанного незаконного вооруженного формирования, участвовавшим в штурме населенного пункта Авдеевка, после эвакуации в Ростов-на-Дону, было отказано в оказании медицинской помощи в госпитале, так как у них нет статуса регулярного военного формирования".

Темы: Росcиявойна
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