Вывезенным в Россию раненым захватчикам не оказывают медицинскую помощь – штаб

Раненых захватчиков из подразделений так называемого "союза добровольцев Донбасса", получивших ранения при штурме Авдеевки, вывезли в Ростов-на-Дону, но не оказывают им медицинскую помощь.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Подтверждены значительные потери среди подразделений так называемого "союза добровольцев Донбасса".

Раненым представителям батальона указанного незаконного вооруженного формирования, участвовавшим в штурме населенного пункта Авдеевка, после эвакуации в Ростов-на-Дону, было отказано в оказании медицинской помощи в госпитале, так как у них нет статуса регулярного военного формирования".