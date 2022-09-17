Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Вывезенным в Россию раненым захватчикам не оказывают медицинскую помощь – штаб

Ольга ГлущенкоСуббота, 17 сентября 2022, 07:32
иллюстративное фото

Раненых захватчиков из подразделений так называемого "союза добровольцев Донбасса", получивших ранения при штурме Авдеевки, вывезли в Ростов-на-Дону, но не оказывают им медицинскую помощь.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Подтверждены значительные потери среди подразделений так называемого "союза добровольцев Донбасса".

Раненым представителям батальона указанного незаконного вооруженного формирования, участвовавшим в штурме населенного пункта Авдеевка, после эвакуации в Ростов-на-Дону, было отказано в оказании медицинской помощи в госпитале, так как у них нет статуса регулярного военного формирования".

ВИДЕО ДНЯ
Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: Росcиявойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Посланник Папы Римского в Украине попал под обстрел

Зеленский: Договариваться с РФ из-за страха ядерного оружия – это начало Третьей мировой

ЗАЭС снова подключили к энергосети Украины – МАГАТЭ

В НАТО видят первые признаки того, что санкции вредят российской "оборонке"

Глава разведки Пентагона: Путин будет вынужден изменить цели войны в Украине

фотоГермания одобрила продажу Украине 18 САУ RCH-155

Все новости...

Підтримайте УП на Patreon

Росcия
ВСУ сбили самолет и три крылатые ракеты оккупантов за сутки
В правительстве Венгрии заявили, что Россия может объявить победу в Украине "в любой момент"
Оккупанты ударили по Харькову двумя ракетами
Последние новости
22:50
"Слова не остановят геноцид": глава МИД Литвы призвал дать Украине танки
22:41
Зеленский пригрозил оккупантам: Будем бить крепче, чем до этого
22:27
Посланник Папы Римского в Украине попал под обстрел
22:15
Президент: Может случиться, что Крым будет возвращаться дипломатическим путем
22:13
В очереди на прощание с Елизаветой II уже 710 людям понадобилась помощь медиков
21:53
Зеленский: Договариваться с РФ из-за страха ядерного оружия – это начало Третьей мировой
21:36
В Белграде, несмотря на сопротивление, прошел Европрайд – с инцидентами и 30 задержаниями
21:15
Во время контрнаступления ВСУ взяли в плен сотни оккупантов – Зеленский
20:49
Очередь на прощание с Елизаветой II окончательно закрыли для присоединения
20:28
В оккупированном Херсоне прогремели мощные взрывы – СМИ
Все новости...