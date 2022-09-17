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Військова база росіян згоріла біля Мелітополя – мер

Роман ПетренкоСубота, 17 вересня 2022, 09:08
мапа мера мелітополя

Ще одна російська військова база згоріла вночі на 17 вересня в районі Молочного лиману Запорізької області, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Наслідки паління окупантів в недозволених місцях в дії.

Сьогодні (17 вересня – ред.) о 4:00 мінус одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману.

Настільки потужно палять, що й досі йде дим".

 

Нагадаємо: У п’ятницю на аеродромі в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі пролунав потужний вибух

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Теми: МелітопольЗапорізька областьокупаціяРосія
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