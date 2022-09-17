Військова база росіян згоріла біля Мелітополя – мер

Ще одна російська військова база згоріла вночі на 17 вересня в районі Молочного лиману Запорізької області, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Джерело: Федоров у Telegram

Пряма мова Федорова: "Наслідки паління окупантів в недозволених місцях в дії.

Сьогодні (17 вересня – ред.) о 4:00 мінус одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману.

Настільки потужно палять, що й досі йде дим".

Нагадаємо: У п’ятницю на аеродромі в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі пролунав потужний вибух.