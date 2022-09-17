Військова база росіян згоріла біля Мелітополя – мер
Субота, 17 вересня 2022, 09:08
Ще одна російська військова база згоріла вночі на 17 вересня в районі Молочного лиману Запорізької області, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Джерело: Федоров у Telegram
Пряма мова Федорова: "Наслідки паління окупантів в недозволених місцях в дії.
Сьогодні (17 вересня – ред.) о 4:00 мінус одна ворожа військова база у Радивонівському заказнику в районі Молочного лиману.
Настільки потужно палять, що й досі йде дим".
Нагадаємо: У п’ятницю на аеродромі в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі пролунав потужний вибух.