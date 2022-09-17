Военная база россиян сгорела возле Мелитополя – мэр

Еще одна российская военная база сгорела ночью 17 сентября в районе Молочного лимана Запорожской области, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь Федорова: "Последствия курения оккупантов в непозволительных местах в действии.

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Сегодня (17 сентября – ред.) в 4:00 минус одна вражеская военная база в Радивоновском заказнике в районе Молочного лимана.

Настолько мощно курят, что до сих пор идет дым".

Напомним: В пятницу на аэродроме во временно оккупированном россиянами Мелитополе раздался мощный взрыв.