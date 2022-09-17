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ЗСУ збили літак та три крилаті ракети окупантів за добу

Роман ПетренкоСубота, 17 вересня 2022, 10:13
фото ілюстративне, генштаб

Російські окупанти втратили за добу свій літак, три танки та три крилаті ракети 16 вересня.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 54250 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2202 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4701 (+11) од,
  • артилерійських систем – 1306 (+4) од,
  • РСЗВ – 312 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 168 (+0) од,
  • літаків – 251 (+1) од,
  • гелікоптерів – 216 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 911 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 236 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3571 (+21) од,
  • спеціальна техніка ‒ 121 (+0).

Нагадаємо: 16 вересня після обіду Повітряні сили знищили три крилаті ракети над Дніпропетровською областю.

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Теми: ГенштабЗбройні силивійнаРосія
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