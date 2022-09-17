ЗСУ збили літак та три крилаті ракети окупантів за добу
Субота, 17 вересня 2022, 10:13
Російські окупанти втратили за добу свій літак, три танки та три крилаті ракети 16 вересня.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.09 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 54250 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2202 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4701 (+11) од,
- артилерійських систем – 1306 (+4) од,
- РСЗВ – 312 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 168 (+0) од,
- літаків – 251 (+1) од,
- гелікоптерів – 216 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 911 (+3),
- крилаті ракети ‒ 236 (+3),
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3571 (+21) од,
- спеціальна техніка ‒ 121 (+0).
Нагадаємо: 16 вересня після обіду Повітряні сили знищили три крилаті ракети над Дніпропетровською областю.