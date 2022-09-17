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ВСУ сбили самолет и три крылатые ракеты оккупантов за сутки

Роман ПетренкоСуббота, 17 сентября 2022, 10:13
ВСУ сбили самолет и три крылатые ракеты оккупантов за сутки
фото иллюстративное, генштаб

Российские оккупанты потеряли за сутки свой самолет, три танка и три крылатые ракеты 16 сентября.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.09 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 54250 (+200) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 2202 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4701 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 1306 (+4) ед,
  • РСЗО – 312 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 168 (+0) ед,
  • самолетов – 251 (+1) ед,
  • вертолетов – 216 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 911 (+3),
  • крылатые ракеты ‒ 236 (+3),
  • корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3571 (+21) ед,
  • специальная техника – 121 (+0).

Напомним: 16 сентября после обеда Воздушные силы уничтожили три крылатые ракеты над Днепропетровской областью.

Темы: ГенштабВооруженные силывойнаРосcия
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