ВСУ сбили самолет и три крылатые ракеты оккупантов за сутки

Российские оккупанты потеряли за сутки свой самолет, три танка и три крылатые ракеты 16 сентября.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.09 ориентировочно составили:

личного состава – около 54250 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 2202 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 4701 (+11) ед,

артиллерийских систем – 1306 (+4) ед,

РСЗО – 312 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 168 (+0) ед,

самолетов – 251 (+1) ед,

вертолетов – 216 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 911 (+3),

крылатые ракеты ‒ 236 (+3),

корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3571 (+21) ед,

специальная техника – 121 (+0).

Напомним: 16 сентября после обеда Воздушные силы уничтожили три крылатые ракеты над Днепропетровской областью.