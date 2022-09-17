ВСУ сбили самолет и три крылатые ракеты оккупантов за сутки
Суббота, 17 сентября 2022, 10:13
Российские оккупанты потеряли за сутки свой самолет, три танка и три крылатые ракеты 16 сентября.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.09 ориентировочно составили:
- личного состава – около 54250 (+200) человек ликвидировано,
- танков ‒ 2202 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4701 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 1306 (+4) ед,
- РСЗО – 312 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 168 (+0) ед,
- самолетов – 251 (+1) ед,
- вертолетов – 216 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 911 (+3),
- крылатые ракеты ‒ 236 (+3),
- корабли /катера ‒ 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3571 (+21) ед,
- специальная техника – 121 (+0).
Напомним: 16 сентября после обеда Воздушные силы уничтожили три крылатые ракеты над Днепропетровской областью.
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