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Росіяни скупчують війська у Сватовському районі і будують укріплення на Луганщині – Гайдай

Ірина БалачукСубота, 17 вересня 2022, 10:31
Росіяни скупчують війська у Сватовському районі і будують укріплення на Луганщині – Гайдай
Фото з Telegram Гайдая

Російські загарбники будують укріплення у Луганській області, перекидають війська і техніку у Сватовський район, а також відключили вже і кабельний інтернет для населення. 

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Пряма мова Гайдая: "Слідом за мобільним інтернетом на території Луганщини відключають і кабельний. Населення так званої "ЛНР" ізольоване від зовнішнього світу.

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Росіяни продовжують використовувати заклади освіти на тимчасово захоплених територіях для розміщення особового складу та військової техніки. Так, у Хомівці на Сватівщині на території місцевого аграрного ліцею розміщено військову техніку, а у корпусах – особовий склад противника".

Деталі: Водночас Гайдай зазначив, що за останній тиждень життя на Луганщині дуже змінилось – окупанти через контрнаступ ЗСУ на різних напрямках вже не знають, коли будуть проводити свій "псевдореферендум", натомість вони будують укріплення і готуються оборонятися.

Голова ОВА також зазначив, що місцеві партизани ріжуть колеса автомобілям так званої "народної міліції", а панічні настрої серед окупантів і колаборантів після смерті "генпрокурора так званої "ДНР"" зросли.  

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Росіяни із танків, мінометів та артилерії обстріляли такі населені пункти:

  • на Краматорському напрямку – Крива Лука, Пискунівка, Райгородок, Старий Караван, Миколаївка, Дронівка, Роздільне, Сіверськ, Верхньокам’янське, Святогірськ, Соснове, Олександрівка, Яремівка, Пришиб, Тетянівка, Озерне, Стародубівка, Білогорівка, Спірне, Ярова, Донецьке.
  • на Бахмутському напрямку – Білогорівка, Роздолівка, Виїмка, Одрадівка, Соледар, Миколаївка Друга, Бахмут, Бахмутське, Яковлівка, Весела Долина, Веселе та Майорськ, Нью-Йорк, Зайцеве.

Гайдай додав, що упродовж 16 вересня підрозділи Сил оборони відбили атаки росіян, завдавши їм втрат, в районах Бахмуту, Зайцевого, Авдіївки, Миколаївки Другої та Новомихайлівки.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах – підтверджене ураження 9 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 3 опорних пунктів, тилового пункту управління та 2 позицій зенітних ракетних комплексів.

Теми: Луганська областьвійнаокупаціяінтернет
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